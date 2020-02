Marotta: “Inter-Milan step di crescita importante per noi....

Marotta: “Inter-Milan step di crescita importante per noi. Messi…”

Le parole di Giuseppe Marotta, dirigente nerazzurro, ai microfoni di “Sky Sport”, quando mancano pochissimi istanti al calcio d’inizio di Inter-Milan.

ALTA TENSIONE – Manca davvero poco al kick off di Inter-Milan. Ai microfoni di “Sky Sport”, ha parlato Giuseppe Marotta: «Vedo un ulteriore step da superare questa sera. Vogliamo dare continuità ad un percorso che ci sta dando grandi soddisfazioni. Non abbiamo raggiunto alcun obiettivo finora. Vogliamo dare il massimo, società e calciatori. Lionel Messi? Siamo concentrati su Inter-Milan di stasera, sarà un esame importante perché giochiamo un derby. Si tratta di un appuntamento sentito dalle due tifoserie, al di là della classifica. Dobbiamo dare una risposta alla nostra crescita. Stiamo facendo bene, l’allenatore sta dando la sua impronta e siamo ottimisti per il futuro. Messi? Nessuna risposta (ride, ndr)»