Galante: “Derby sfida da vincere per tutta la città! Verona ha fatto 2 piaceri”

Inter-Milan si giocherà tra pochissimo a San Siro. Fabio Galante ai microfoni di “Inter TV” parla dell’importanza di questo derby e dei “favori” del Verona. Di seguito le sue dichiarazioni

PARTITA DA VINCERE – Inter-Milan è una partita diversa dalle altre e Fabio Galante lo sa bene: «Il derby non si gioca ma si vince? Così si dice, però sono partite particolari. Io ho avuto la fortuna anche di giocare i derby di Torino e Genova, posso dire che sono partite dove non contano la classifica, gli infortunati o lo stato di forma. È una partita da giocare e da vincere per tutta la città. Diciamo che il Verona ci ha fatto due piaceri, a fermare la Lazio e a vincere con la Juventus. Però dobbiamo pensare a noi stessi, non pensare agli altri o guardare gli avversari. Alla fine dobbiamo arrivare in fondo all’anno e non avere rimorsi».