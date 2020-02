Maldini: “Inter-Milan? Cambiamo il trend! Ibrahimovic fondamentale”

Paolo Maldini, ex giocatore oggi dirigente del Milan, nel prepartita di Inter-Milan, valida per la ventitreesima giornata di Serie A e decisiva per la corsa scudetto, ai microfoni di “Sky Sport” ha presentato il derby di questa sera soffermandosi in particolare su Ibrahimovic.

IL DERBY – Paolo Maldini su Sky presenta il Derby di Milano : «Il Milan vincendo oggi arriva al sesto posto quindi in Europa League. Il Milan da diversi anni non si qualifica in UEFA Champions League quindi dobbiamo cambiare il trend».

IBRA TITOLARE – Maldini continua parlando dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic titolare: «Ibra? Sta bene, è in campo. Alla sua età si conosce. Il suo utilizzo è stato programmato con i suoi feedback. In cosa fa la differenza? È un campione, vive la sua professione, pensa da professionista. Quello che da Ibrahimovic a una squadra giovane come la nostra può aumentare il processo di crescita dei nostri giovani».

IL PERCORSO – Maldini parla del percorso dei rossoneri: «Io e Massara siamo qui da luglio 2019, non è passato da tanto tempo. Il Milan non si qualifica da diversi anni tra le prime quattro, il programma si fa a medio-termine. Siamo responsabili del lavoro che fa la squadra, però facciamo finire la stagione».

IN PASSATO – Maldini conclude ricordando partite del genere quando ancora giocava: «Mi ricordo i primi due anni, mi sentivo benissimo nelle partite importanti tipo derby, Napoli di Maradona, Juventus e non rendevo al 100% mentre alla fine sinceramente negli ultimi anni speravo di giocare partite del genere».