Marotta e Ausilio si dimettono per Lukaku? No, ma valutazioni con l’Inter – SI

Niente dimissioni per Marotta e Ausilio, in caso di cessione di Lukaku. Tuttavia, come segnala Sportitalia, i due faranno valutazioni con l’Inter una volta che sarà finito il mercato.

TUTTO FERMO – In giornata è passata la voce di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio pronti a dimettersi in caso di cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Con tanto di striscione della Curva Nord a loro favore (vedi articolo). Secondo Sportitalia, però, non si dimetteranno. Tuttavia, al termine del mercato, faranno valutazioni con la proprietà dell’Inter. La questione Suning continua a tenere banco, si attende di capire quale sarà la decisione sull’offerta dei Blues. Nel frattempo, però, sia Marotta sia Ausilio provano a far capire a Steven Zhang quanto sarebbe pesante la cessione di Lukaku.