Prima Pagina IN Edicola: Lukaku, offerta shock Chelsea in arrivo. Belotti-Inter?

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lukaku parte, Messi rompe. Esplode il mercato delle punte: si apre un giro clamoroso. Romelu ha l’accordo con il Chelsea, l’argentino verso il PSG. L’offerta shock di centotrenta milioni è già in arrivo. L’Inter sceglie l’erede: Zapata. C’è Abraham per Gasperini.

TUTTOSPORT

C’è l’Inter in pressing su Belotti. Occhio, Torino. Il Gallo costa meno di Zapata. Lukaku-Chelsea, ore decisive.