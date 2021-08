Pistocchi: «Lukaku, Chelsea e Inter trattano da un mese. Marotta si dimetterà?»

Pistocchi ci va giù abbastanza pesante sull’Inter, parlando di trattativa col Chelsea per cedere Lukaku in vigore da un mese. Il giornalista, via Twitter, si chiede se Marotta e Ausilio si dimetteranno.

CHI VA VIA? – Si parla tanto della cessione di Romelu Lukaku, girando però su un punto: il forcing del Chelsea con l’Inter è recente. Stando a quanto afferma il giornalista Maurizio Pistocchi, sul suo account Twitter, in realtà i tempi sono diversi: “Chissà se dopo questa pantomima – la trattativa Chelsea/Inter per Lukaku è iniziata un mese fa – Giuseppe Marotta e Piero Ausilio daranno le dimissioni come avevano chiesto di fare ad Antonio Conte“.