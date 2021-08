Lukaku al Chelsea? Proposto un nome nuovo all’Inter, no per Vlahovic – SI

Per Lukaku al Chelsea si attende di capire se, in caso di rilancio, l’Inter reggerà o sacrificherà pure il belga (vedi articolo). Alfredo Pedullà parla di un nome nuovo e ribadisce il no per Vlahovic (vedi articolo).

VALUTAZIONE – L’Inter dovrà capire chi prendere nel caso in cui l’assalto del Chelsea per Romelu Lukaku dovesse riportare il belga a Londra. Alla lista dei centravanti il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo account Twitter, aggiunge un altro nome: “Inter, proposto Moise Kean. La prima scelta resta Duvan Zapata. Il tentativo per Dusan Vlahovic è stato da cinquanta milioni: respinto”. Kean è tornato all’Everton, dopo una stagione in prestito secco al PSG.