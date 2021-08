Lukaku vuole il Chelsea. Inzaghi proverà a convincerlo a rimanere – CdS

Sull’edizione odierna del “Corriere dello Sport” tiene banco la questione relativa a Lukaku. Secondo il quotidiano, il belga spinge per un trasferimento al Chelsea. Inzaghi, e l’Inter, proveranno a fargli cambiare idea

DOCCIA FREDDA – Romelu Lukaku vuole il Chelsea. Secondo il “Corriere dello Sport”, l’attaccante belga, ha comunicato la sua decisione a Simone Inzaghi ed i compagni negli scorsi giorni e ha dato mandato a Federico Pastorello, suo agente, di ribadirlo anche alla dirigenza. Una doccia fredda per l’Inter, che dai dirigenti all’allenatore considera l’attaccante incedibile. Lukaku, negli scorsi mesi, aveva giurato fedeltà all’Inter, ma, nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Per questo, scrive il quotidiano, c’è una comprensibile irritazione nell’ambiente.

CONVINCERE – Inzaghi, che considera Lukaku il perno del suo progetto all’Inter, proverà a convincere il belga a rimanere. Missione quasi impossibile secondo il quotidiano perché a spingere il belga verso Londra ci sono vari fattori: stipendio superiore, il ridimensionamento in atto all’Inter, la possibilità di competere nel club fresco vincitore della Champions League e di potersi riscattare in Premier League. L’ultima parola per la cessione spetta a Steven Zhang: la prima offerta è stata respinta al mittente. Se il Chelsea, però, dovesse tornare alla carica con un’offerta da 130 milioni cash, difficilmente l’Inter potrà resistere, vista anche la volontà attuale del giocatore.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport