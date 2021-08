Padovan: «Lukaku via? L’Inter non rifà la squadra. Solo Zapata, poi risana»

Per Padovan in caso di cessione di Lukaku l’Inter proverebbe a tenere quanti più soldi possibili. Il giornalista, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, vede Zapata come unico rimpiazzo.

TUTTO DA CAPIRE – Giancarlo Padovan sonda l’umore: «I tifosi cercheranno un responsabile, di chi è la colpa. Non la addosseranno a Romelu Lukaku, che è un loro idolo e sembra essere stato costretto, tra virgolette, a dire di sì. Lui soddisfatto al Chelsea? Secondo me sì, andrebbe nella squadra che ha vinto la Champions League. Penso che solo una parte di questi soldi l’Inter li reinvestirà sul mercato. Prenderà solo Duvan Zapata, ossia un centravanti, non rifarà la squadra. Qui c’è da risanare una situazione che tutti sapevamo non essere facile. I tifosi vedono perdere il giocatore centrale per la vittoria dello scudetto e per fare una buona Champions League: questo è risolutivo, il tifoso non può che essere scontento. I tifosi, purtroppo, non sono entrati nella mentalità che avere una società meno zoppicante dell’Inter attuale sia una virtù».