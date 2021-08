Inter, se parte Lukaku l’obiettivo è Zapata. Dzeko l’alternativa – CdS

Il “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, analizza le possibili mosse di mercato dell’Inter. In caso di partenza di Lukaku, infatti, i nerazzurri punterebbero su Zapata dell’Atalanta. Alternativa Dzeko dalla Roma

OBIETTIVO – L’Inter, in caso di partenza di Lukaku verso il Chelsea, prepara il piano B. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, in caso di partenza del belga, i nerazzurri punterebbero tutto su Duvan Zapata, attaccante classe ’91 di proprietà dell’Atalanta. Gasperini non vorrebbe privarsi di un elemento così importante, ma i Percassi, di fronte ad un’offerta di almeno 45-50 milioni, potrebbero cedere. L’alternativa all’attaccante colombiano si chiama Edin Dzeko.

ALTERNATIVA – Il bosniaco, di proprietà della Roma, è sempre stato molto vicino all’Inter negli ultimi anni e, questa, potrebbe essere la volta buona per un suo approdo a Milano. Inzaghi lo conosce molto bene e lo stima. Ma, a due settimane dalla fine del mercato, è difficile che la Roma decida di privarsene. Inoltre, l’età di Dzeko (35 anni, ndr), pone Zapata in netto vantaggio nelle gerarchie. L’Inter ha sondato il terreno anche per Vlahovic della Fiorentina: pista complicata, con Commisso che ha intenzione di blindare il talento serbo.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport