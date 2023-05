Lukaku o Dzeko col Manchester City? Riflessioni Inzaghi! Le sensazioni – Sky

L’Inter, conquistata la qualificazione alla prossima Champions League, può concentrarsi sull’appuntamento del 10 giugno: la finale di Champions League contro il Manchester City. Il principale dubbio, sino alla finale, è quello di chi affiancherà Lautaro Martinez in attacco: Dzeko o Lukaku? Le ultime da Sky Sport

BALLOTTAGGIO – L’Inter ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League con la vittoria sull’Atalanta che, di fatto, rende ininfluente l’ultima giornata in campionato contro il Torino. La squadra di Inzaghi può quindi concentrare le energie sulla finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City. Il dubbio principale per la finalissima di Istanbul riguarda l’attacco: chi al fianco di Lautaro Martinez fra Lukaku e Dzeko? Le ultime da Matteo Barzaghi per Sky Sport: «Adesso da qui al 10 giugno si proverà a capire se giocherà Dzeko o Lukaku al fianco di Lautaro Martinez. Difficile capirlo, ma dal punto di vista dei numeri il belga è avanti: 14 gol complessivi di cui 10 in Serie A. Non bisogna sottovalutare l’appordo del bosniaco nelle parite importante, giocate tutte da Dzeko. La forma in questo momento prende per Lukaku così come il tipo di gioco se vuoi fare una gara di ripartenza. Dzeko per un gioco da possesso palla»