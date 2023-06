Lukaku in missione per conto dell’Inter: il piano convinci-Chelsea!

Lukaku ha concluso la sua stagione e ora dovrà mettersi in missione per convincere al Chelsea ad accettare il prestito dell’Inter. Difficile ma non impossibile

MISSIONE − Romelu, ora inizia l’altro obiettivo: convincere il Chelsea. Lukaku ha terminato ieri la sua lunga ed estenuante stagione. Big Rom si è congedato nel modo migliore: ovvero con il gol all’Estonia nella vittoria del Belgio per le qualificazioni a Euro 2024. Secondo gol consecutivo per il gigante di Anversa, che aveva timbrato anche tre giorni fa contro l’Austria per l’1-1 finale. Adesso le ferie, prima di ritornare nuovamente in attività. La speranza è quella di farsi rivedere ad Appiano Gentile il prima possibile. Dunque, inizia adesso ufficialmente la sua missione ‘come back to Inter‘: serve una magia bis per strappare al Chelsea un altro complicato prestito.

Lukaku in missione

CRESCITA − Il finale di stagione di Lukaku è stato molto positivo. Con l’Inter ha finito in crescendo, a parte l’ultima paradossale parabola sfortunata della finale di Champions League. Se i nerazzurri hanno raggiunto il terzo posto in campionato, il merito è anche dei suoi gol. Ben nove in Serie A dalla seconda parte di stagione. Trascinatore della squadra di Simone Inzaghi, balzata dal sesto posto di aprile al terzo in poche settimane. L’intenzione di Lukaku è quella di riconfermarsi all’Inter e di vivere una quarta stagione complessiva da vero protagonista. Nell’ultima appena passata, il belga è stato notevolmente condizionato dall’infortunio pre Mondiale che lo ha costretto a stare fuori dai campi per quasi cinque mesi. Lukaku sa il valore che può dare all’Inter e Inzaghi non vede l’ora di poterlo riabbracciare.

FIDUCIA − La missione ‘convinci Chelsea’ è difficile ma non impossibile. E a confermarlo lo sono anche le ultime mosse di mercato della società londinese. Todd Boehly, infatti, da quando ha messo in piede a Londra non ha badato a spese costruendo una squadra praticamente ex novo con tanto di allenatore inedito: Manuel Pochettino. Le spese folli di gennaio stanno trovando continuità anche in questa imminente campagna estiva di calciomercato. I Blues si stanno muovendo molto in attacco, tant’è che nelle ultime ore hanno chiuso per Nkunku dal Lipsia e stanno piazzando anche il colpo Jackson dal Villarreal. Due mosse che vanno in relazione con l’affaire Lukaku. L’arrivo di questi due giocatori non farà che rendere ancor più striminzito e praticamente nullo l’ossigeno spaziale per Big Rom. Ulteriore fattore per convincere il Chelsea a mollarlo. Lukaku non vede altro che l’Inter e il rifiuto alla grana astronomica made in Arabia è un altro atto d’amore verso i colori nerazzurri.