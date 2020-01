Lukaku: “Inter, mi piace essere gigante buono! Intesa con Conte nata cosÃ¬”

Lukaku: “Inter, mi piace essere gigante buono! Intesa con Conte nata così”

Lukaku è stato intervistato qualche giorno fa da Pierluigi Pardo e l’ex bomber dell’Inter Christian Vieri. Le parole dell’attaccante belga, su Conte e non solo, andate in onda nel corso di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno

ALL’INTER CON ANTONIO – Così Romelu Lukaku: «La presentazione di me gigante tra i palazzi di Milano? Mi è piaciuta molto, mi piace anche il nome gigante buono. Questa è la mia educazione, che devo essere buono con la gente e avere rispetto per tutti, per questo mi piace quel nome. Il rapporto con Antonio Conte? Nasce dalla prima partita giocata contro di lui con la Nazionale nel 2016 (Italia contro Belgio, ndr). Giovavamo un’amichevole a Bruxelles, io mi ricordo che l’Italia giocava con Graziano Pellé ed Eder. Dopo quindici minuti Pellé ebbe tre occasioni facili per fare gol, la sua idea mi piace molto. I due attaccanti sono fondamentali, ho pensato che con lui mi sarei divertito. Il suo gioco per me che sono un attaccante fisico mi piace molto. Dopo quella partita parlammo un po’, alla fine della stagione mi disse che sarebbe stato l’allenatore del Chelsea che era la mia squadra da piccolo. Però non c’era la possibilità di andare con lui. Gli ho detto che in caso di un’altra opportunità di lavorare con lui lo avrei fatto subito».