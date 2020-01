Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 28 gennaio 2020

Quattro giorni alla fine del calciomercato in Serie A, in quello che è stato il lunedì di Eriksen all’Inter (sarà ufficiale oggi). Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Christian Eriksen ha completato la sua prima giornata all’Inter, svolgendo visite mediche e ottenendo l’idoneità sportiva. Oggi sarà ufficiale (vedi articolo), poi tutto su uno fra Olivier Giroud e Fernando Llorente. Gabigol al Flamengo, da capire se Matias Vecino verrà ceduto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Lo scambio fra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa non si è ancora chiuso, ultimi giorni fondamentali soprattutto per questo. Anche perché le varie cessioni in casa Juventus, da Federico Bernardeschi a Emre Can, difficilmente si concretizzeranno in questo mercato.

CALCIOMERCATO LAZIO

L’ha fatto capire chiaramente Igli Tare: il mercato della Lazio è chiuso. Per i biancocelesti non ci sono interessi sui giocatori, questi ultimi giorni saranno assolutamente tranquilli e senza colpi di scena.

CALCIOMERCATO MILAN

Per Suso il Siviglia offre un prestito con obbligo di riscatto condizionato, a queste condizioni il Milan non lo cede. Stesso discorso con il Tottenham per Krzysztof Piatek, mentre continuano le voci su Florentino Luis del Benfica.

CALCIOMERCATO NAPOLI

La news di serata parla di un accordo con il Verona per Marash Kumbulla. Non solo: c’è un affondo per Andrea Petagna della SPAL, anche se entrambe le operazioni saranno per la prossima stagione. Per ora c’è Matteo Politano: sarà ufficiale oggi.

CALCIOMERCATO ROMA

Ufficiale l’ingaggio di Roger Ibanez dall’Atalanta, ma non solo. È chiuso l’arrivo di Gonzalo Villar, centrocampista dell’Elche, ed è in dirittura d’arrivo anche Carles Pérez dal Barcellona. In uscita da registrare news su Alessandro Florenzi, di nuovo non più intoccabile, e sul solito Juan Jesus.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A il Cagliari, sempre in attesa di ufficializzare Marko Pjaca, oggi incontrerà gli agenti di Gaston Pereiro, centrocampista del PSV Eindhoven. Voci anche su un’offerta del West Ham per Nahitan Nandez, mentre SPAL e Torino puntano Alberto Cerri. La Fiorentina ha sempre nel mirino Alfred Duncan e Rolando Mandragora, il Genoa ha fatto svolgere le visite mediche ad Andrea Masiello. Rinnovo di contratto al Parma per Matteo Scozzarella, con i gialloblù che dovrebbero prendere anche Ionut Andrei Radu.