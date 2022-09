Lukaku col cuore e la testa sarà a Milan-Inter: gesto non banale alla vigilia!

Lukaku non farà parte di Milan-Inter. Il centravanti belga, uscito malconcio contro la Lazio, starà fuori per un paio di settimane. Ma in serata è stato autore di un gesto molto importante per il gruppo

TUTTI INSIEME − Romelu Lukaku salterà fisicamente Milan-Inter ma con la testa e col cuore sarà sicuramente in campo domani a San Siro. Il belga si sta allenando a parte per recuperare dall’infortunio rimediato all’Olimpico con la Lazio. Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha anche aggiornato sui tempi di recupero (vedi articolo). Intanto come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, Lukaku è stato autore di un gesto non banale soprattutto dal punto di vista emotivo. Big Rom si è fermato fino alle 20.30 in ritiro con i compagni ad Appiano Gentile. Tutta l’Inter si è sciolta in un grande abbraccio collettivo prima della grande notte.