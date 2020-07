L’Inter vuole trattenere Sanchez, le strategie col Manchester United

La permanenza di Alexis Sanchez nell’Inter anche per l’Europa League in agosto al momento non è sicura. I nerazzurri vogliono trattenerlo per la competizione europea e si cerca un accordo col Manchester United proprietario del cartellino dell’attaccante cileno

Secondo Gianluca di Marzio l’Inter vuole trattenere Alexis Sanchez anche per l’Europa League che si disputerà in agosto al termine del campionato. In questo momento infatti il giocatore dovrebbe tornare al Manchester United proprietario del cartellino e avversario in Europa League, i nerazzurri stanno studiando una strategia col club inglese e l’ultima idea sarebbe quella di prolungare il prestito con l’inserimento di una penale da pagare in caso di sfida in finale proprio contro il Manchester United. L’Inter sarebbe quindi disposta a pagare qualcosa di più per poter trattenere il giocatore in attesa di trovare un accordo per un possibile acquisto a titolo definitivo.

