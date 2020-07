Biasin: “Inter, ora niente rimpianti. Vincerle tutte e vedere che succede”

Fabrizio Biasin, intervenuto oggi ai microfoni di “Tutti Convocati”, ha parlato della lotta scudetto e del finale di stagione dell’Inter

SCUDETTO DECISO – Biasin non vede spazio per riaprire la lotta scudetto: «Secondo me lo scudetto non è in discussione anche se abbiamo visto una Juventus in difficoltà. Oggi è il giorno delle critiche a Maurizio Sarri che ha diverse responsabilità, ma le ha di più chi ha deciso di fare la rivoluzione a metà prendendo l’allenatore senza dargli i soldati. La Juventus è una squadra fortissima ma non è la squadra ideale per Maurizio Sarri».

I RIMPIANTI NERAZZURRI – Biasin si sofferma anche sul campionato dell’Inter: «In questo momento non c’è spazio per i rimpianti, ti devi concentrare sul finale e in un modo o nell’altro l’Inter è ancora in corsa. Dei rimpianti se ne parla dopo, ora devi fare punti, ma è chiaro che hai buttato tantissime occasioni. Se al sessantesimo minuto di Inter-Bologna l’Inter fa un po’ l’Inter hai 3 punti in più. Con i se non si fanno le classifiche, l’Inter deve vincerle tutte e vedere cosa succede davanti».