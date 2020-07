Carnevali: “Sensi? Ci incontreremo con l’Inter, ma sarÃ  acquistato”

Carnevali: “Sensi? Ci incontreremo con l’Inter, ma sarà acquistato”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa organizzata per il centenario del club. A margine si è intrattenuto con i cronisti presenti e ha parlato anche di Stefano Sensi, attualmente in prestito all’Inter

INCONTRO IN VISTA – Carnevali conferma che ci saranno degli incontri con l’Inter per decidere il futuro di Stefano Sensi, ma non ha dubbi sul fatto che l’Inter riscatterà il giocatore: «Adesso ci incontreremo con la società nerazzurra e decideremo cosa fare, ma penso che Stefano Sensi dovrà essere sicuramente acquistato dall’Inter».