L’Inter vince contro la Fiorentina ma restano le incertezze difensive – TS

L’Inter vince 3-4 a Firenze ma secondo Tuttosport questa mattina in edicola, di negativo restano le incertezze difensive che hanno permesso alla Fiorentina di agguantare il pareggio per ben tre volte.

INCERTEZZE DIFENSIVE – Nonostante il 3-4 dell’Inter, secondo Tuttosport resta comunque qualcosa di negativo, nella notte al Franchi: ci sono state le incertezze difensive, riaffiorate dopo un periodo in cui certe difficoltà sembravano superate: detto del rigore procurato da Federico Dimarco, gravi sono state pure le amnesie sul 3-3 (di Stefan de Vrij in primis, ma pure Milan Skriniar si era fatto anticipare sulla torre) mentre sull’azione che ha portato alla rete di Ikoné, Francesco Acerbi – che era ammonito – ha scelto di temporeggiare aspettando l’aiuto di Henrikh Mkhitaryan che però non è mai arrivato. Errori su cui Inzaghi dovrà lavorare in vista delle trasferte con Juventus e Atalanta nella settimana che precederà la sosta mondiale.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino