La Lega Serie A va avanti: no Assemblea? Con l’Inter un’altra non dice sÃ¬

La Lega Serie A va avanti: no Assemblea? Con l’Inter un’altra non dice sì

La Lega Serie A va avanti con la proposta di slittare il campionato, per recuperare subito le partite della ventiseiesima giornata (inclusa Juventus-Inter). Luca Marchetti, durante Sky Sport 24, fa sapere come l’Assemblea di Lega prevista per domani a Roma, nella sede del CONI, non dovrebbe esserci.

DOPPIO NO – Luca Marchetti fa sapere che ci sono due squadre che hanno detto no alla Lega Serie A: «Diciotto club su venti hanno accettato la proposta. Il Napoli adesso è impegnato in un altro tavolo, perché giovedì c’è una partita di Coppa Italia che non è ancora stata oggetto di discussione del prefetto di Napoli. Il Napoli sta cercando di capire se si gioca Napoli-Inter. L’Inter ha una posizione molto chiara, espressa in modo e termini diversi. Ieri sera a quest’ora sono uscite le prole di Steven Zhang molto dure verso il presidente Paolo Dal Pino. Oggi l’Inter, attraverso Giuseppe Marotta, ha chiarito la propria posizione che l’istanza della Lega Serie A non è accettabile, perché per garantire la regolarità del campionato si devono recuperare prima le partite della venticinquesima e poi quelle della ventiseiesima giornata. L’Inter non capisce per quale motivo si debba recuperare prima la partita con la Juventus e poi quella con la Sampdoria. Probabilmente la Lega Serie A ha fatto un discorso numerico. La posizione dell’Inter è solitaria ma molto netta, rispetto alle disposizioni che diciotto presidenti su venti hanno accettato. Domani l’Assemblea di Lega non dovrebbe svolgersi, con la Lega Serie A che può portare avanti la proposta perché ha la stragrande maggioranza dei sì».