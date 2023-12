Lazzari idea Inter post Cuadrado? Inzaghi acconsente, la Lazio no! – SI

L’Inter inizia a ricercare sul mercato un profilo per la fascia destra, in sostituzione di Cuadrado. Il nome per gennaio potrebbe essere quello di Lazzari, che piace ad Inzaghi. Ci sono due ostacoli però: una è la Lazio.

COLPO INVERNALE – L’Inter ha necessità di attivarsi sul mercato invernale, considerando l’intervento in programma per Juan Cuadrado. Il nome che spunta per sostituire il colombiano sulla fascia nerazzurra è quello di Manuel Lazzari, centrocampista della Lazio. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione di Sportitalia a Simone Inzaghi il profilo del giocatore piace. C’è però da fare i conti con due fattori: il club d’appartenenza di Lazzari e il budget dell’Inter. La Lazio, infatti, non sembra avere intenzione di separarsi dal calciatore. E la dirigenza nerazzurra non vuole investire troppo denaro sul mercato. Per il prossimo colpo il budget a disposizione è vicino allo zero. L’unica alternativa, come suggerisce il giornalista, potrebbe essere la cessione di un interista come Stefano Sensi. Ciò ripeterebbe quanto accaduto in estate con l’addio di Robin Gosen, che ha permesso di operare maggiormente sul mercato.