Orrico: «Lazio-Inter partita strana! Squadra di Inzaghi ha un obbligo»

Orrico, ex allenatore – tra le altre anche dell’Inter -, in un intervento su TvPlay su Twitch ha espresso la propria opinione riguardo Lazio-Inter, sottolineando un obbligo per la squadra allenata da Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Corrado Orrico sottolinea così la forza dell’Inter, ma non sottovaluta i biancocelesti: «Lazio-Inter sarà una partita secondo me strana, anche se la favorita resta l’Inter, è nettamente la squadra più forte rispetto gli altri, Inzaghi ha almeno due giocatori di valore per ruolo. I nerazzurri quest’anno sono obbligati a vincere lo scudetto, visto che sono tra le più forti in Europa. Anche se è sorprendente il rendimento dei biancocelesti in questa stagione».