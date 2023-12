Lazio-Inter, un ballottaggio in difesa! La probabile formazione di Inzaghi ‒ Sky

A poche ore dal posticipo di Serie A Lazio-Inter, c’è un ballottaggio importante da sciogliere per la squadra di Simone Inzaghi, come riportato da Sky Sport

DUBBI – Alla luce dell’emergenza in difesa per l’Inter, date le indisponibilità di Cuadrado e Dumfries, ci sarà un ballottaggio per il ruolo di terzo difensore centrale. I due indiziati a contendersi una maglia da titolare per la gara di stasera saranno Bisseck e Augusto. Al momento sembra leggermente in vantaggio il difensore tedesco, per permettere a Darmian di avanzare sulla corsia esterna di destra. Si rivede tra i convocati anche Pavard, per lui c’è la panchina iniziale.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.