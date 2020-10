Lautaro Martinez, rinnovo Inter in arrivo: due clausole. Dettagli e tempi

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Lautaro Martinez sembra essere pronto a continuare a vestire la maglie dell’Inter: a breve rinnovo in arrivo con due clausole

FIRMA – Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter dovrebbe essere in dirittura d’arrivo. In settimana sarebbe previsto l’incontro per discutere proprio di questo. Lo ha riportato “SportItalia” che riferisce come siano da limare dei dettagli per la firma fino al 2025. Questa dovrebbe giungere entro fine mese. Sul nuovo contratto dovrebbero essere inserite due clausole. Quella anti Juventus dovrebbe essere fissata a 175 milioni di euro. Quelle per le big europee sarebbe invece più bassa.