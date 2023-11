Lautaro Martinez, l’agente: «Rinnovo? No problemi. E dall’Arabia…»

Alejandro Camano, noto agente di diversi calciatori, tra cui Lautaro Martinez ha toccato diversi argomenti, dal rinnovo al pallone d’oro.

CONTRATTO – Riguardo il tema rinnovo, Alejandro Camaño ha risposto in maniera molto convincente: «Stiamo dialogando per ricevere una proposta che possa soddisfare Lautaro Martinez. Non è facile, nel senso che non è una cosa dall’oggi al domani, ma stiamo lavorando per arrivare a un accordo positivo. Problemi? Non credo ce ne saranno. Abbiamo un’ottima relazione con i nerazzurri, come le dicevo abbiamo già avuto le prime discussioni. Lo faremo nel momento più adeguato, sicuramente. La verità è che Lautaro incarna i valori dell’Inter, quindi siamo tutti felici e speriamo di poter arrivare ad un accordo con i nerazzurri».

ARABIA SAUDITA – Sulle tante voci di mercato girate in estate su un probabile trasferimento di Lautaro Martinez in Arabia Saudita e il rifiuto dell’argentino, l’agente Camaño ha risposto: «Proposta indecente rifiutata? Verissimo. «Strana? Dipende per chi. Non lo è per uno che tiene così chiaro il progetto di vita, il sentimento di appartenenza, il quanto stia bene nel club anche perché si sente valorizzato dalla società. Non dimentichiamo tutti i successi dei nerazzurri. E che parliamo della squadra vice campione d’Europa. L’Inter oggi è in una ottima striscia di risultati. E Lautaro, insieme ai suoi compagni e al tecnico, si sente parte di questo successo».

VALORI – Non ci sono dubbi sulla stima dell’agente argentino verso il suo assistito Lautaro Martinez. Le sue parole: «Per me ingloba tutti quei valori che io vorrei vedere in un figlio. È buono, onesto, solidale. Credo che anche per questo l’Inter gli abbia affidato la fascia da capitano. È una persona che di fatto rappresenta in tutto e per tutto i valori del club, quei valori che vogliono essere trasmessi anche nella società moderna e non solo in campo. Lautaro, le assicuro, è un lavoratore. Ma soprattutto è rimasto umile, davvero umile. Al momento il suo sogno si chiama Inter».

RICONOSCIMENTI – Vista la classifica del pallone d’oro 2023, l’agente Camaño ha speso parole importanti per il suo assistito: «Lautaro Martinez pallone d’oro? Che Dio voglia! Sarebbe una gioia enorme per tutti quelli che lo vogliono vedere felice, oltre a un riconoscimento mondiale per lui. Credo sia sulla strada giusta per conquistare il Pallone d’Oro. Lui è un giocatore completo, che segna e fa anche assist. Ha una tecnica invidiabile ed è un grande lavoratore».

FONTE: Tuttosport – Simone Togna