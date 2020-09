Kolarov: ultima parte delle visite, poi subito in campo! Conte soddisfatto

Condividi questo articolo

Aleksandar Kolarov Fiorentina-Roma

Arrivano conferme sulla possibilità di vedere Aleksandar Kolarov in campo con l’Inter già questo pomeriggio. Bisogna completare l’iter burocratico che lo porterà alla firma sul contratto. Poi Antonio Conte potrà cominciare a lavorare con lui e il resto della squadra

COLPO AD EFFETTO – Aleksandar Kolarov è un giocatore dell’Inter già da qualche giorno, in via ufficiosa. Lo diventerà a tutti gli effetti in tarda mattinata, quando metterà la sua firma sul contratto da tre milioni e mezzo di euro. L’estensione del vincolo è ormai nota: un anno di contratto più opzione per il secondo. C’è spazio anche per un piccolo indennizzo (poco più di un milione di euro) alla Roma. In ogni caso, il serbo completerà questa mattina la seconda parte delle visite mediche (iniziate ieri, QUI i dettagli) alla clinica Humanitas di Rozzano. Poi verrà siglato l’accordo in sede e solo a quel punto Antonio Conte potrà accogliere il nuovo acquisto sui campi della Pinetina. Sappiamo quanto il tecnico detesti lavorare con la rosa incompleta. La pausa delle nazionali di certo non smorza le sue paturnie, ma la vista di Kolarov potrebbe strappargli un sorriso.