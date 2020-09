Kolarov, domani seconda parte di visite. Poi allenamento con l’Inter?

Condividi questo articolo

Photo 176691823

Kolarov è praticamente un giocatore dell’Inter. Il calciatore ha svolto quest’oggi la prima parte delle visite mediche (qui le ultime) e domani dovrebbe firmare il contratto che lo legherà alla squadra nerazzurra. Le ultime da Luca Marchetti su “Sky Sport”

VISITE – Le ultime su Alexander Kolarov da Luca Marchetti per “Sky Sport”: «Kolarov è sbarcato a Milano, ha fatto la prima parte delle visite mediche oggi e ne farà un’altra domani. Se farà in tempo andrà direttamente ad Appiano Gentile per svolgere l’allenamento con i suoi nuovi compagni dell’Inter. Il contratto di Kolarov è di un anno più l’opzione per l’anno successivo legata al numero di presenze. La Roma riceverà un indennizzo di circa 1,5 milioni di euro più bonus».