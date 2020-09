Lautaro Martinez, l’Inter allontana il Barcellona! C’è la base per il rinnovo?

Lautaro Martinez Inter-SPAL

Si riaccende il fuoco del mercato intorno alla figura di Lautaro Martinez. Ieri vi abbiamo raccontato dell’incontro interlocutorio tra l’Inter e i suoi agenti (QUI per tutti i dettagli). Il Barcellona è tornato alla carica, ma la posizione dei nerazzurri è più forte che mai

ANCORA INSIEME – La nuova stagione dell’inossidabile serie televisiva è stata lanciata ieri sera, quando è arrivata la notizia che l’entourage di Lautaro Martinez dovrebbe incontrare l’Inter a breve. La volontà delle parti è quella di fare il punto della situazione anche in ottica rinnovo. Il Barcellona, a quanto pare, avrebbe intenzione di riprovarci, dopo gli assalti falliti ad inizio estate. Il club blaugrana sta rinfrescando la rosa e Lautaro sembra il colpo perfetto per ridare fiducia all’ambiente e a Ronald Koeman. Ma la posizione dell’Inter, rispetto a qualche mese fa, è più salda che mai. Con la clausola rescissoria scaduta, i nerazzurri non vogliono scendere a patti con le offerte al ribasso dei blaugrana. Ecco perchè Lautaro Martinez sembra molto più avviato verso il rinnovo che verso una cessione fulminea. L’offerta dell’Inter, ipotizzata da mesi, partirebbe da 6 milioni netti più bonus: cifra destinata a salire nel corso delle successive cinque stagioni. La volontà arcinota della dirigenza è quella di rimuovere la clausola. I dettagli della trattativa saranno studiati dopo la fine del mercato, quando le parti avranno la possibilità di ragionare con più calma. Adesso, i nerazzurri hanno solo bisogno di fare la voce grossa.