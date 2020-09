Kolarov è arrivato a Milano, in giornata visite...

Kolarov è arrivato a Milano, in giornata visite e firma con l’Inter

Aleksandar Kolarov Fiorentina-Roma

Sta per arrivare il nuovo acquisto dell’Inter Aleksandar Kolarov. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il laterale serbo è arrivato pochi minuti fa a Milano con un volo privato proveniente dalla Serbia, dove si trovava in ritiro con la sua Nazionale. Nelle prossime ore l’ormai ex giocatore della Roma svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà all’Inter.