Koc (pres. Fenerbahce): “Possibili 2-3 cessioni”. Indizio per Moses-Inter?

Condividi questo articolo

Intervistato al termine della vittoria contro il Gazisehir, Ali Koc, presidente del Fenerbahce, ha parlato del blocco del mercato e delle eventuali cessioni, tra cui Victor Moses all’Inter

BLOCCO MERCATO – Queste le parole di Ali Koc, presidente del Fenerbahce, riportate di Haberturk.com sul blocco del mercato del suo club: «La nostra richiesta è stata in parte accolta. Per alcuni aspetti invece è stata invece rigettata. Nonostante questo, non vediamo ragioni per cui la nostra richiesta non debba essere accettata del tutto, alla luce anche di norme contabili internazionali. Ricorreremo in maniera urgente all’arbitrato. Nel caso in cui la nostra richiesta fosse accolta, avremmo un limite di spesa di 40-50 milioni di lire turche (tra i 6 e i 7 milioni di euro, ndr)».

CESSIONI – Koc ha quindi toccato l’argomento mercato: «Prenderò un calciatore sulla sinistra, di cui abbiamo bisogno. Potremo però anche cedere 2-3 giocatori dove siamo più affollati». Indizio per Victor Moses in direzione Inter?