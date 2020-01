Schira: “Moses-Inter, sÃ¬ del Chelsea e cifre! Ma decisivo un aspetto”

Schira: “Moses-Inter, sì del Chelsea e cifre! Ma decisivo un aspetto”

Il giornalista Nicolò Schira ha fatto il punto sulla trattativa tra Inter e Chelsea per Victor Moses, ora in prestito al Fenerbahce

TWEET – Queste le parole del giornalista Nicolò Schira all’interno del messaggio pubblicato tramite il proprio account Twitter: “L’Inter è in contatto per Victor Moses. Ha offerto al Chelsea un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. I Blues hanno dato il loro via libera, ma per chiudere l’affare saranno essenziali le visite mediche. Moses ha avuto molti infortuni negli scorsi due anni e l’Inter vuole garanzie“.

#Inter are in talks for Victor #Moses. They’ve offered to #Chelsea a loan with option to buy (€10M). #Blues have given their approval, but to close the deal‘ll be essential the medicals visits. Moses has had so many injuries in the last two years and Inter want guarantees. #CFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 19, 2020