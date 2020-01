Moses-Inter, si blocca tutto? L’annuncio del presidente del Fenerbahce

L’affare Victor Moses-Inter potrebbe stopparsi di fronte ad un ostacolo imprevisto riguardante il Fenerbahce, confermato dal presidente del club turco

MERCATO BLOCCATO – Il calciomercato del Fenerbahce è stato bloccato dalla Federazione turca a causa di violazioni del fair play finanziario. Una situazione confermata dal presidente Ali Koc, il quale ha anche annunciato che farà ricorso per annullare questo provvedimento. Questa vicenda potrebbe complicare l’arrivo di Victor Moses all’Inter. Infatti questa decisione, pur riguardando il mercato in entrata del club turco, inevitabilmente impedirebbe a quest’ultimo di prendere un sostituto del nigeriano. Ricordiamo che l’esterno, di proprietà del Chelsea, è in prestito al Fenerbahce che dovrà dare il suo via libera per il suo arrivo a Milano.