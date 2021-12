Kjaer: «Inter, grazie! Ma poi non ti regalo niente…». E ricorda l’amico Eriksen

Kjaer torna a parlare dopo il brutto infortunio che lo costringerà a tornare solo nella prossima stagione. Il difensore rossonero, intervistato da Milan TV, ringrazia l’Inter per il messaggio dedicatogli (vedi articolo) e non dimentica l’episodio in cui è stato coinvolto Eriksen

GRAZIE INTER – Stagione praticamente già finita per Simon Kjaer, costretto a stare fuori almeno per sei mesi dopo il brutto infortunio: «Io sto bene. Purtroppo ho avuto un infortunio, grave. Per cui ci vuole tempo e pazienza. Non sono una persona che scrive tanto sui social, però adesso che c’è la possibilità ringrazio tutti per i messaggi. E mi dispiace se non ho comunicato qualcosa. Ho ricevuto tantissimi messaggi da gente che non conoscevo: è stato un orgoglio per me. Come l’Inter. Fa anche vedere che, va bene, siamo rivali ma – quando succedono queste cose – siamo umani. Allora ringrazio anche per quello. Però loro sanno anche che, quando torno, contro di loro non è che regalo niente (ride, ndr)».

ANNO PARTICOLARE – Kjaer non si abbatte, nonostante tutto: «Adesso ho un obiettivo in testa: lavorare e tornare. Tutto può succedere nel calcio. Comunque Il 2021 è stato un anno… eh. Quello che è successo agli Europei a un mio amico (Christian Eriksen, ndr). Essere nominato per la prima volta al Pallone d’Oro. Avere il primo infortunio grande della mia carriera. Questo è un percorso che mi fa anche pensare un po’. E mi dà possibilità di lavorare su tanti aspetti del mio corpo. Ovviamente non volevo questo infortunio, però è successo!». Queste alcune delle dichiarazioni del difensore danese a Milan TV.