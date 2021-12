Kjaer operato, arriva il messaggio dell’Inter: «Campione, ti aspettiamo a San Siro!»

Kjaer non sarà protagonista del prossimo Derby di Milano e nemmeno del resto del campionato rossonero. Il difensore del Milan, infortunato, ha terminato anzitempo la sua stagione. Proprio dall’Inter arriva un messaggio di affetto

CAMPIONE KO – L’infortunio di Simon Kjaer è grave, forse più del previsto. I mesi stimati per il rientro sono almeno sei. Tutto il mondo del calcio sta mostrando la propria vicinanza al difensore danese del Milan, che termina anzitempo la sua stagione. Ai messaggi per Kjaer si unisce l’Inter, che non dimentica il gesto del capitano danese ai recenti Europei: “Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l’applauso che meriti”. Il riferimento, ovviamente, è al soccorso immediato all’amico Christian Eriksen nel corso di EURO 2020. E non possiamo che unirci al messaggio della società nerazzurra per Kjaer.

Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio.

Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti. #FCIM https://t.co/GxFAIDNUZV — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 3, 2021

