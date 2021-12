Ranocchia, sorrisi in allenamento verso Inter-Torino: «Chi ha vinto oggi?»

Ranocchia e compagni preparano la sfida con il Torino per chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi prima delle meritate vacanze (vedi articolo). Il difensore dell’Inter, sui propri social, esulta per la vittoria nella partitella di allenamento.

AMBIENTE SERENO – Andrea Ranocchia si sta godendo una seconda giovinezza in nerazzurro. Dopo anni difficili, il difensore centrale ha coronato il suo sogno di vincere lo scudetto con l’Inter, dimostrando il suo valore ogni volta che è stato chiamato in causa, sia nella scorsa stagione con Antonio Conte che in questa con Simone Inzaghi. Grande protagonista, al posto dell’infortunato Stefan de Vrij, anche nel successo di San Siro sul Napoli che ha rivoluzionato la vetta della classifica, dando slancio ai nerazzurri. Sui propri social, il classe ’88 dimostra che, oltre ai risultati sul campo, non manca nemmeno il buon umore in allenamento. La sua squadra ha infatti trionfato nella partitella ad Appiano Gentile e Ranocchia chiede divertito: “Chi ha vinto oggi?”. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Andrea Ranocchia