Kessiè-Inter, alt Barcellona: no sconti! Ma occhio alle variabili − CdS

L’Inter continua a rimanere interessata a Franck Kessié, ma le modalità di un eventuale trattativa sarebbero cambiate. Il gol al Clasico condiziona. Ma il Barcellona dovrà considerare alcune variabili

L’INTRIGO − Da giocatore ai margini, Kessié si sta progressivamente ritagliando un suo spazio all’interno del Barcellona. Non tanto come giocatore titolare, bensì come jolly utilissimo a gara in corso. L’ultimo Clasico ne è un esempio. L’ivoriano è entrato a quindici minuti dal termine e con una zampata ha deciso la gara col Real Madrid e probabilmente anche la Liga (Barcellona ora distante 12 lunghezze). L’Inter continua a rimanere interessata all’ex Milan. Ma adesso le condizioni di un’eventuale trattativa sono cambiate. Se fino a gennaio, il club meneghino spingeva con il suo agente Atangana a chiedere un particolare sconto ai blaugrana – prestito più parte dell’ingaggio pagato dal Barcellona – adesso si dovrà parlare di tutt’altre condizioni. No sconti: se deve partire, non può farlo né gratis né a prezzo di saldo. La proposta del prestito non è da escludere, ma si dovrebbe trattare di una formula con obbligo di riscatto ad almeno 25-30 milioni oppure il cartellino di Marcelo Brozovic. Tuttavia, nonostante queste difficoltà l’Inter potrà contare su alcune variabili. In primis sulle intenzioni di Kessié e sulla sua volontà di calcare la mano col Barcellona per fare ritorno nuovamente a Milano. In secundis, il famoso caso Negreira (vedi articolo). Qualora le conseguenze fossero gravi o pesanti, allora, il quadro muterebbe ulteriormente.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno