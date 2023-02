Barcellona, scoppia lo scandalo: pagamenti al vice presidente degli arbitri!

Il Barcellona è al centro di uno scandalo sportivo che vede il club blaugrana accusato di aver versato una ingente somma di denaro nelle casse del vice-presidente dell’associazione arbitri della Liga dal 2016 al 2018. La società si difende

POLVERONE – Il Barcellona è al centro di un polverone in Spagna dove viene accusato di aver versato una cifra che si aggira intorno agli 1,4 milioni di euro nelle casse del vice-presidente dell’associazione arbitri della Liga, ovvero Jose Maria Enriquez Negreira. I pagamenti sarebbero avvenuti nel periodo 2016-2018, dunque con Bartomeu presidente e risulterebbero fatti alla società DASNIL 95 SL. Società nella quale figura un solo socio, ovvero Negreira. L’indagine sarebbe partita proprio a causa di alcuni movimenti sospetti da parte della società in questione che avrebbe tentato di detrarre dalle proprie tasse alcuni importi che non sembravano chiari. Da qui la scoperta dei pagamenti del Barcellona.

Barcellona, scandalo arbitri ma il club si difende: «Normale consulenza arbitrale»

La società blaugrana, una volta che la notizia è diventata di dominio pubblico, si è difesa attraverso un comunicato nel quale afferma sostanzialmente di essersi avvalsa in passato di una consulenza esterna per avere relazioni tecniche riferite a giocatori di categoria inferiore nonché una consulenza arbitrale, atto normale nei grandi club.