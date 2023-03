Infortunio Skriniar, troppo allarmismo: nel mirino una partita! − CdS

Se in Slovacchia si gridava all’allarmismo, in casa Inter la situazione è più tranquilla e pacata. Il difensore slovacco sta facendo terapie per l’infortunio alla schiena e ha messo nel mirino la gara contro la Fiorentina

RECUPERO − Le parole del medico della Slovacchia (vedi articolo) avevano destato non poca preoccupazione, ma in casa Inter la situazione è sotto controllo. L’infortunio di Skriniar è sì serio, ma non così grave. In pratica, il giocatore – come anche accennato da lui stesso (vedi articolo) – sente dolore dalla schiena fino alla gamba. Si tratta di un’irritazione di un nervo, dovuta alla compressione del disco: lomboglutalgia nel gergo clinico. Fin da quando è rientrato dalla Slovacchia, Skriniar si è subito sottoposto a terapie ad Appiano Gentile e ha messo nel mirino la partita contro la Fiorentina. Il match con i viola arriverà subito dopo la sosta per le nazionali. Nel caso in cui dovesse rientrare, sicuramente partirebbe dalla panchina per poi ritornare progressivamente titolare già contro la Juventus nel primo atto delle semifinali di Coppa Italia, in programma il 4 aprile. Oltre a Skriniar, l’infermeria nerazzurra ad oggi è riempita anche da Bastoni, Gosens e Dimarco.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno