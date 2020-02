Juventus-Inter Women 5-1, nerazzurre travolte a Vinovo

Inter Women sconfitta sul campo della Juventus nella quindicesima giornata del campionato di Serie A femminile. Le nerazzurre non giocano male, ma è stato troppo netto il distacco con la capolista e Campione d’Italia in carica che è sempre più in testa alla classifica: le bianconere si impongono 5-1

Juventus con un altro piglio rispetto a quella al piccolo trotto del primo tempo e infatti le bianconere mettono subito alle corde l’Inter. Dopo una ghiotta occasione per la Bonansea arriva al 55′ il raddoppio. Bel tiro da fuori di Girelli respinto da Aprile, ma sulla palla c’è Bonansea che scarica all’indietro per Cernaia che non ha problemi a realizzare la rete che sembra chiudere la partita. La Juventus va vicinissima al tris con una traversa colpita da Girelli al 63 ma al 71′ quasi a sorpresa, l’Inter la riapre con un gran gol di testa della neo entrata Regina Baresi. Al 76′ però brutta dormita della difesa nerazzurra e Roberta Aprile è quasi “costretta” a commettere fallo da rigore realizzato freddamente dalla Girelli per il 3-1 a favore della Juventus. La Juventus ormai è in fiducia e Roberta Aprile è costretta a una grande parata sulla Juventina Alves lanciata a rete. All’84’ il quarto gol della Juventus con un gran gol di Sembrant, abile a colpire di testa su punizione. Al 92′ arriva anche il quinto gol della Juventus con una gran girata della Girelli, che firma così la sua doppietta personale.

JUVENTUS: 1 Giuliani, 2 Hyyrynen, 3 Gama, 4 Galli, 7 Cernoia, 8 Rosucci (Sousa Alves), 10 Girelli, 11 Bonansea (19 Zamanian), 13 Boattin, 14 Pedersen (21 Caruso), 32 Sembrant.

A disposizione: 42 Basic, 46 Tasselli, 5 Sikora, 6 Franco, 17 Staskova, 19 Zamanian Bakhtiari, 20 Sousa Alves, 21 Caruso, 23 Salvai.

Allenatore: Rita Guarino

INTER: 1 Aprile; 8 Brustia, 17 Debever, 23 Auvinen, 6 Bartonova; 15 Nyman, 18 Pandini (16 Goldoni), 19 Alborghetti (22 Santi), 7 Marinelli; 93 Rincón (9 Baresi), 27 Tarenzi.

A disposizione: 31 Marchitelli, 2 Quazzico, 3 D’Adda, 4 Pisano, 5 Capucci, 9 Baresi, 14 Colombo, 16 Goldoni, 22 Santi.

Allenatore: Attilio Sorbi

Arbitro: Valerio Crezzini (sez. Siena)

Reti: 42′ Bonansea, 55 Cernaia, 71′ Baresi (I), 76′, 92′ Girelli 84′ Sembrant, (J)

Ammonita: Debever (I)