Il Verona non passa alla Dacia Arena: lâ€™Udinese lo ferma sullo 0-0

Il Verona non passa alla Dacia Arena: l’Udinese lo ferma sullo 0-0

Udinese e Verona fanno vedere poco alla Dacia Arena. L’anticipo delle ore 12.30 in Serie A termina inevitabilmente a reti bianche: 0-0.

L’ANTICIPO – Il Verona fallisce la possibilità di staccare il Bologna in zona Europa League, non riuscendo a sfondare sul campo dell’Udinese. Il primo tempo è piuttosto brutto, l’unica occasione arriva al 43’ con un corner da sinistra sul quale Marash Kumbulla colpisce di testa sul primo palo, trovando un doppio prodigio di Juan Musso bravissimo sia a respingere il colpo di testa dell’albanese sia ad avere il riflesso per anticipare Valerio Verre nell’area piccola. Nella ripresa la partita diventa una vera e propria battaglia, con diversi scontri e qualche cartellino di troppo. Il Verona spreca la chance del vantaggio, quando il subentrato Mattia Zaccagni si ritrova solo davanti al portiere ma (anziché servire Fabio Borini libero alla sua destra) cerca di saltarlo e quando tira ci sono diversi uomini a salvare sulla linea. Nel finale Ivan Juric tenta di cambiare la situazione mettendo un attaccante di ruolo, Mariusz Stepinski, ma il risultato non cambia. Per l’Udinese è un punto che non sposta troppo in chiave salvezza, il Verona porta la serie positiva a nove risultati utili consecutivi.