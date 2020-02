Lazio-Inter: partita delle emozioni per Stefan de Vrij – SM

Lazio-Inter di questa sera sarà una sfida fondamentale per il campionato ma anche per il muro difensivo nerazzurro Stefan de Vrij che affronta il suo passato

L’analisi odierna di “Sport Mediaset XXL” su Lazio-Inter, big match scudetto di questa sera, si concentra su Stefan de Vrij. Il difensore olandese infatti affronta il suo passato, fu proprio la Lazio a portarlo in Italia, Lazio di cui diventò subito un pilastro nonostante alcuni problemi fisici. Fino alla stagione 2017/18 in cui decise di non rinnovare il contratto per accordarsi con l’Inter, stagione conclusa con quell’ultima giornata in cui Lazio-Inter fu di fatto uno spareggio per entrare in Champions. Vinse l’Inter e de Vrij fu protagonista suo malgrado in negativo per il rigore su Icardi che aprì la rimonta nerazzurra nel finale. Stasera de Vrij torna all’Olimpico da avversario e sicuramente non potrà non provare qualche emozione.