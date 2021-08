Jorginho accoglie Lukaku al Chelsea: «Campione d’Italia, ci aiuterà molto»

Jorginho, centrocampista del Chelsea e della nazionale italiana campione d’Europa, ha commentato ai microfoni di TNT Sports Brazil l’arrivo di Romelu Lukaku dall’Inter. Con parole, chiaramente, d’elogio.

ACCOGLIENZA – Jorginho accoglie a braccia aperte Romelu Lukaku, che dalla prossima stagione sarà un suo nuovo compagno di squadra al Chelsea. Il centrocampista italo-brasiliano ha infatti commentato così la trattativa per l’attaccante campione d’Italia con l’Inter: «Un giocatore come Romelu Lukaku è una certezza. Parliamo di un attaccante che ha vinto lo scudetto in Italia, che arriva da grandi stagioni, sicuramente ci aiuterà molto. Il suo arrivo vale sicuramente la pena. Vediamo come andrà a finire».