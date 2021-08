VIDEO – Parma-Inter, l’ultimo precedente: Sanchez mattatore al Tardini

In attesa di Parma-Inter, amichevole in programma domani sera alle 19 allo Stadio Ennio Tardini, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre. Risale al 4 marzo 2021, con una vittoria per 1-2 firmata da una doppietta di Alexis Sanchez.

SERATA CILENA – Il quattro marzo 2021, allo stadio Ennio Tardini va in scena Parma-Inter. Dopo un primo tempo bloccato, nel secondo tempo ci pensa Alexis Sanchez a portare in vantaggio i nerazzurri, sfruttando un rimpallo di Romelu Lukaku che diventa di fatto un assist per il cileno. Sanchez che si ripete otto minuti più tardi, sfruttando nuovamente un assist del belga. Sullo 0-2 ci pensa poi Hernani a dare speranza agli emiliani con il gol dell’1-2 che accorcia le distanze, ma che di fatto fissa il risultato che regala tre punti alla squadra dell’allora tecnico Antonio Conte. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa di Parma-Inter di domani sera.