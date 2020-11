Italia-Estonia, Bastoni al debutto! Dal 1′ altri due interisti: le formazioni

Alessandro Bastoni Italia Under-21

Italia-Estonia è l’amichevole che si gioca stasera alle ore 20.45 allo stadio Franchi di Firenze. Evani, che stasera sostituisce Mancini in panchina, ha scelto l’undici titolare. Tanta Inter dal 1′

SCELTE UFFICIALI – Italia-Estonia è l’amichevole che si gioca stasera allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Evani, che stasera sostituisce Roberto Mancini in panchina, in isolamento per aver contratto il Coronavirus, ha scelto l’undici titolare. Presenti dal 1′ Alessandro Bastoni, Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D’Ambrosio, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo.

ESTONIA (4-2-3-1): Meerits; Pikk, Mets, Baranov, Teniste; Soomets, Ainsalu; Miller, Marin, Liivak; Sappinen

Fonte: uefa.com