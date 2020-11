Morais (ex vice di Mourinho): “Che gioia all’Inter!...

Morais (ex vice di Mourinho): “Che gioia all’Inter! E’ stata una famiglia”

Condividi questo articolo

José Mourinho Tottenham

L’Inter del 2010 è rimasta nel cuore di tutti i protagonisti di quella magica annata. Uno di loro, José Morais, vice di Mourinho in nerazzurro, ricorda con piacere quella esperienza. Di seguito le sue parole ai microfoni di EFE, riportate anche urban-fusions.fr

FAMIGLIA – L’Inter del Triplete è rimasta nel cuore di José Morais, vice di José Mourinho a Milano. Il portoghese, attualmente allenatore dello Jeonbuk Hyundai, ricorda quell’esperienza magica: «L’esperienza all’Inter è stata speciale, è stata una famiglia, un’energia molto positiva. La gioia provata è stata fenomenale». E sull’influenza di Mourinho, Morais afferma: «Sì, ha sviluppato una generazione di allenatori perché è stato un punto di riferimento con il suo metodo. Con i suoi successi ha aperto le porte ad altri allenatori portoghesi. Non è normale per un allenatore in così poco tempo vincere così tanti titoli».

Fonte: urban-fusion.fr