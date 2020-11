Marianella: “Bastoni? Viene provato con l’Italia per restare! Mi stupisce…”

Condividi questo articolo

Massimo Marianella

L’Italia sfida stasera l’Estonia in amichevole (QUI le formazioni ufficiali). Secondo Massimo Marianella – intervenuto nel corso della diretta di “Campo Aperto”, in onda su “Sky Sport 24” – il debutto di Bastoni significa tanto per la Nazionale Azzurra. Di seguito le sue dichiarazioni

DEBUTTO IMPORTANTE – L’Italia stasera sfida l’Estonia con Alessando Bastoni al suo debutto in maglia Azzurra. Massimo Marianella esalta il difensore dell’Inter: «Bastoni stasera non è un premio o un esperimento, è un primo inserimento perché ha fatto bene con l’Inter, sia in Italia che in campo internazionale. Lui viene provato per restare, anzi sono stupito che l’esordio sia arrivato solo stasera e non prima. Lui può dare tanto a questa Italia perché ha dimostrato di poter dare tanto a una squadra come l’Inter. I nerazzurri hanno avuto dei problemi difensivi proprio perché non c’è stato Bastoni, quindi bisogna anche riportare questo».