Inzaghi: «Inter in Giappone, primo tour dopo tanto tempo! Felice»

Inzaghi in partenza con la squadra in direzione Giappone, intercettato da prtimes.jp ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della tournée estiva dell’Inter.

IN GIAPPONE – Simone Inzaghi è felice di andare in tournée con l’Inter dopo lo stop post-covid, queste le sue dichiarazioni prima della partenza: «Ho sentito che quest’anno ricorre il trentesimo anniversario del campionato professionistico in Giappone, sono molto felice di poter venire in tournée in un momento così importante. L’Inter ha visitato il Giappone in passato, ma questa volta sarà il nostro primo tour dopo tanto tempo. Quindi faremo del nostro meglio per mettere in mostra a tutti i tifosi dell’Inter presenti allo stadio le migliori prestazioni».