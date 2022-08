Inter-Villarreal, prove generali in vista del Lecce: un possibile ritorno dal 1′

Inter-Villarreal, ultima amichevole stagionale per i nerazzurri di Inzaghi, sarà un’occasione per fare le prove generali in vista del primo impegno in campionato con il Lecce. Molto probabile la riconferma di Lukaku e Lautaro Martinez in attacco. In difesa torna Skriniar dal 1′?

PROVE GENERALI – Inter-Villarreal potrà essere una prova generale in vista di Lecce-Inter, in programma appena una settimana dopo, ovvero sabato 13 agosto alle ore 20.45. Simone Inzaghi presumibilmente potrebbe schierare una formazione molto vicina a quella titolare (vedi articolo). In difesa potremmo vedere quindi il ritorno di Milan Skriniar dal 1′: lo slovacco con il Lione ha giocato solo uno spezzone di partita e i gol sono arrivati quando lui non era in campo. Chi non è apparso in grandi condizioni è Stefan de Vrij ma in assenza di un sostituto molto probabilmente toccherà ancora a lui. Il terzo è Alessandro Bastoni naturalmente. In mezzo al campo pochi dubbi con il trio Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu mentre sugli esterni c’è attesa per capire se Inzaghi darà nuovamente fiducia a Federico Dimarco sulla sinistra o se Robin Gosens riuscirà a conquistare una nuova chance (l’ultima). Sulla destra Denzel Dumfries non sembra in discussione (mercato permettendo). In attacco è altamente probabile la riconferma di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.