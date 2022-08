Graziani: «Inter la più forte, Milan vicino! Ecco cosa potrebbe succedere»

L’Inter si è rinforzata soprattutto a giugno con il ritorno di Lukaku in primis mentre in uscita sembra vicinissimo l’addio di Sanchez. Secondo Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, sono tre le favorite e una la più forte

SCUDETTO PER DUE – L’Inter a giugno si è rinforzata riportando Romelu Lukaku a Milano oltre ai vari André Onana, Enrikh Mkhitaryan, Kristjan Asllani e Raoul Bellanova. Secondo Ciccio Graziani, la squadra di Simone Inzaghi rimane la più forte: «Vedendo i movimenti in entrata e in uscita delle big italiane, ritengo che l’Inter sia ancora la più forte. Vedo Inter, Milan e Juventus superiori mentre il Napoli se la può giocare per il quarto posto. Io metto il Milan nella posizione più ottimale per poter rivincere, dico l’Inter per come è strutturata, per la qualità della rosa, per l’esperienza e per il ritorno di Lukaku ma il Milan è lì vicinissimo. Se la potrebbero giocare di nuovo all’ultima giornata. Solo a Milano si parte con l’idea di rivincere lo scudetto, se Pioli e Inzaghi dicono di voler vincere lo scudetto chi gli dice nulla. Alla Juventus c’è aria nuova e vanno piano ma a Roma e Napoli nessuno parla di scudetto».