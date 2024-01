Inter, un solo allenamento ‘italiano’! Inzaghi a Londra: rientro lampo – Sky

L’Inter accantona per un attimo la lotta scudetto con la Juventus di Allegri, impegnata domani con il Sassuolo, per tuffarsi nella nuova Supercoppa italiana dove affronterà la Lazio in semifinale. Inzaghi, che potrebbe optare per qualche cambio, si trova a Londra ma il ritorno è previsto a breve: di seguito quanto rivelato da Paventi su Sky Sport

UNICO ALLENAMENTO ITALIANO – L’Inter di Simone Inzaghi, archiviata la vittoria in campionato con il Monza, riposa oggi per riprendere a lavorare domani ad Appiano Gentile dove svolgerà il primo e unico allenamento ‘italiano’ in vista della Supercoppa: «Domani avrà luogo l’unico allenamento italiano dell’Inter in vista della Supercoppa italiana perché si alleneranno al mattino e poi alle 15 è previsto il volo per Riyadh dove inizieranno a lavorare mercoledì. La Lazio è in grande forma ma anche la squadra vista a Monza è straripante e con la voglia di continuare».

ELOGI MERITATI – Paventi prosegue sottolineando il grande momento di Lautaro Martinez ma anche i giusti meriti di Inzaghi: «L’Inter si porta dietro personaggi di altissimo profilo come Inzaghi e Lautaro Martinez che sta scalando le gerarchie dei grandi attaccanti della storia nerazzurra. Quello che più merita gli elogi adesso penso sia Inzaghi perché c’è una crescita progressiva con due coppe alla volta e l’anno scorso anche la finale di Champions League. L’allenatore piacentino oggi si trova a Londra per il FIFA “The Best” ma farà ritorno già in serata per dirigere l’allenamento di domani».